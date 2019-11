Pravočasna likvidacija Rudnika Trbovlje-Hrastnik vprašljiva

Trbovlje, 9. novembra - Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) bi morali po zakonskih rokih likvidirati do konca leta 2020. A izvršni direktor za gospodarsko področje RTH Stane Sotlar je za STA opozoril, da bo redna likvidacija rudnika zaradi izvedbe upravnih postopkov težko izvedljiva. Do likvidacije bo družba izvajala sanacijo rudniških površin, monitoring in dezinvestiranje.