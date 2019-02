RTH v zapiranju čaka na vladno potrditev programa dela

Trbovlje, 24. februarja - V Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH), ki naj bi ga po novih načrtih zaprli do konca prihodnjega leta, so pripravili program dela, ki ga mora vlada potrditi do konca marca. Letos naj bi končali sanacijska dela, prihodnje leto pa so v načrtu postopki za izpeljavo likvidacije, je za STA povedal prvi mož RTH Janez Žlak.