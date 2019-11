Podjetja zadovoljna z nastopom na šanghajskem CIIE

Šanghaj, 7. novembra - Slovenska visokotehnološka podjetja, ki sodelujejo na največjem kitajskem uvoznem sejmu CIIE, so s svojim nastopom in predstavitvijo Slovenije zelo zadovoljna. Gre za velik in pomemben trg, ki marsikateremu podjetju prinaša velik potencial. Zato je nujno, da se takšnih dogodkov udeležujemo tako na ravni države kot tudi gospodarstva, pravijo.