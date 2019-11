Počivalšek: Z udeležbo na CIIE do še večje menjave s Kitajsko

Šanghaj, 5. novembra - Slovenija se tudi letos predstavlja na največjem kitajskem uvoznem sejmu CIIE, ki od danes do nedelje poteka v Šanghaju. Slovenski dosežki bodo tokrat na ogled v dveh paviljonih, nacionalnem in zimskem. Cilj udeležbe je lažji prodor slovenskih podjetij na Kitajsko in še večja trgovinska menjava, pravi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.