Delo o odločitvi Levice (7. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Suzana Kos v komentarju Naša politika, vreme in Kitajci piše o tem, da si vlada sicer ne želi prekinitve sodelovanja z Levico in po mnenju premiera tudi ni tista, ki opušča sodelovanje. Z opozicijskimi strankami bo zahajajoča peterokraka koalicijska zvezda v prihodnje "iskala zavezništva od zakona do zakona", navaja avtorica.