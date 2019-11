Večer o razhodu Levice z vlado (7. 11.)

Maribor, 6. novembra - Uroš Esih v komentarju Umik med sovražnike piše o tem, da odhod Levice v formalno opozicijo ni bil strateško premišljena odločitev, čeprav drugega izhoda po tem, ko so lok pogojevanj napeli do konca, niso imeli. Levica bo imela v opoziciji precej bolj zvezane roke in slabši položaj, kot ga je imela doslej.