Odbor DZ zaradi dopolnil koalicije prekinil obravnavo predloga Levice o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 6. novembra - Odbor DZ za zdravstvo je do nadaljnjega prekinil obravnavo predloga Levice o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Koalicijske stranke so namreč pripravile več dopolnil, s sprejemom katerih pogojujejo svojo podporo predlogu. Druge poslanske skupine in zakonodajno-pravna služba DZ imajo tako čas, da se do njih opredelijo.