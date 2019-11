Levica z več kot 11.000 podpisi v podporo ukinitvi dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 6. novembra - Levica in njeni podporniki so v DZ danes prinesli nekaj več kot 11.600 podpisov v podporo ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pristojna parlamentarna odbora namreč prav danes odločata o predlogu Levice za ukinitev tega zavarovanja, a za zdaj kaže, da ne bodo uspešni. Podpise so zbirali na terenu in prek spleta.