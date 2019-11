Šarec ob odprtju pohištvenega sejma izpostavil pomen dobrega trženja in prodaje

Ljubljana, 6. novembra - V Sloveniji je po besedah premierja Marjana Šarca veliko sposobnih oblikovalcev, ki lahko konkurirajo svetovnim trendom, "vendar pa ne znamo vedno stopiti skupaj in teh izdelkov primerno tržiti". Ob odprtju sejma pohištva in notranje opreme Ambient je Šarec izpostavil, da je treba tistim s sposobnostjo in vizijo omogočiti, da znanje drago prodajo.