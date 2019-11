Na Gospodarskem razstavišču vrata odpira sejemski dvojček za dom

Ljubljana, 6. novembra - Na Gospodarskem razstavišču bosta danes vrata odprla 30. sejem pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana ter četrti sejem Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami. Do nedelje se bo na obeh sejmih predstavljalo 233 podjetij iz 21 držav.