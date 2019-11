Romuna v osebnem avtomobilu prevažala sedem migrantov

Ilirska Bistrica/Ribnica, 6. novembra - Policisti v Ilirski Bistrici so kmalu po polnoči ustavili osebni avtomobil znamke volkswagen touran nemških registrskih tablic. Kot so ugotovili, sta državljana Romunije v vozilu prevažala sedem državljanov Iraka, ki so prišli v Slovenijo nelegalno. Zoper Romuna bodo vložili kazensko ovadbo, so sporočili s koprske policijske uprave.