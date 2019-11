Hrvaški policisti migrantki v gozdu pomagali pri porodu

Zagreb/Sisak, 6. novembra - Hrvaški policisti so v torek popoldne v gozdu na območju Gline ob meji z BiH ustavili zakonca iz Iraka, za katera so sumili, da sta na Hrvaško vstopila nezakonito. Ženska je bila tik pred porodom, zato so poklicali reševalce. A deklica nanje ni želela počakati in je na svet prijokala kar v gozdu.