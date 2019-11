Tedenski pregled - Slovenija od 8. do 14. 11.

Ljubljana, 15. novembra - Potem ko je to storilo za sodnike, je ustavno sodišče izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi do končne odločitve zadržalo še v primeru državnih tožilcev. Nezadovoljni poštni delavci so šele s stavko dosegli dogovor z upravo. Na razpis za prodajo poslovne celote Adrie Airways v stečaju je prišlo pet ponudb.