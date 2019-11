Tedenski pregled - svet od 8. do 14. 11.

Ljubljana, 15. novembra - V Nemčiji so obeležili 30. obletnico padca Berlinskega zidu, v Španiji medtem nove volitve niso prinesle bistvenih sprememb. Turčija je začela v zahodne države vračati borce IS, ki so njihovi državljani. Bolivijski predsednik Evo Morales je odstopil in pobegnil v Mehiko. Medtem so jadransko obalo, zlasti Benetke prizadele poplave.