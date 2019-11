Na parlamentarnih odborih odločitvi, ključni za usodo partnerstva vlade in Levice

Ljubljana, 6. novembra - Odbora DZ za zdravstvo in za finance bosta danes obravnavala zakonska predloga Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in dvig prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če jih koalicija ne bo podprla, bodo v Levici to razumeli kot konec njihovega sodelovanja z vlado.