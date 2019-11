Certifikat Voda iz pipe novim 21 okoljsko osveščenim organizacijam

Ljubljana, 6. novembra - Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije je v torek podelila nove certifikate Voda iz pipe, tokrat jih je prejelo 21 okoljsko osveščenih organizacij. Ta so izkazala prizadevanja za zmanjšanje porabe plastike in spodbujanje pitja vode iz pipe, so sporočili iz zbornice.