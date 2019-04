Prva podjetja prejela certifikat Voda iz pipe

Ljubljana, 19. aprila - Skoraj 30 podjetij je danes na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS s slovesnim podpisom zaveze pridobilo certifikat Voda iz pipe. Podjetja so obljubila, da bodo v svojih poslovnih prostorih in na svojih dogodkih ponujala zgolj vodo iz pipe in bodo k pitju te vode spodbujala tudi svoje zaposlene.