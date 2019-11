Po iztirjenju vlaka pri Zidanem Mostu manjše zamude v prometu

Zidani Most, 6. novembra - Potem ko je ponoči pri Zidanem Mostu iztiril tovorni vlak, potniški in tovorni promet na območju potekata z minimalnimi zamudami, so sporočili s Slovenskih železnic. Kot so pojasnili, je levi tir proge Breg-Zidani Most je zaradi dogodka zaprt, desni pa je bil odprt ob 4.16. Potniški in tovorni promet potekata po desnem tiru.