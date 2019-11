Radio Slovenija: Pri Zidanem mostu se je iztiril vlak

Zidani Most, 6. novembra - Pri Zidanem mostu se je iztiril vlak, je poročal Radio Slovenija. Poškodovan ni nihče, gmotna škoda bo po prvih ocenah velika. Okoliščine in vzrok nesreče še preiskujejo. Po informacijah STA je iztiril tovorni vlak, do nesreče pa je prišlo okoli 1.30. To je sicer že tretja nesreča v zadnjih treh mesecih na tem območju.