Policisti po mnenju ministrstva za notranje zadeve ustrezno cepljeni in zaščiteni proti nalezljivim boleznim

Ljubljana, 5. novembra - Na ministrstvu za notranje zadeve so se odzvali na predlog Sindikat policistov Slovenije, naj policiste, ki delajo z migranti, dodatno preventivno cepijo. Kot so zapisali, cepljenja izvajajo glede na predpise in priporočila medicinske stroke. Policisti so tako po navedbah ministrstva ustrezno cepljeni in zaščiteni proti nalezljivim boleznim.