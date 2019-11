Sindikat predlaga dodatna cepljenja za policiste

Ljubljana, 4. novembra - Sindikat policistov Slovenije predlaga, naj se policiste, ki delajo z nezakonitimi migranti, dodatno preventivno cepi. Vojakom, ki sodelujejo v mešanih patruljah, so na voljo nekatera cepljenja, ki policistom niso, so opozorili v sindikatu. Pozvali so tudi k določitvi protokola za ravnanje policista ob sumu na nalezljivo bolezen.