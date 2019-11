Na Gospodarskem razstavišču prihodnji teden sejma notranje opreme in doma

Ljubljana, 2. novembra - Gospodarsko razstavišče bo prihodnji teden v znamenju 30. sejma pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana in četrtega sejma Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami. Skupno se bo na sejmih, ki bosta odprta od srede do nedelje, predstavilo 222 podjetij iz 21 držav.