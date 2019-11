DUTB v prodajo preostalih stanovanj v Koprskih vratih

Koper, 5. novembra - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo 2. decembra začela prodajati preostalih 30 stanovanj v koprskem objektu Koprska vrata. Ogledi so mogoči že sedaj, nakup stanovanj in dodatnih parkirnih mest pa bo potekal z zbiranjem zavezujočih ponudb, so danes sporočili iz DUTB.