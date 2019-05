Za nakup stanovanj DUTB v Kopru vplačanih več kot sto varščin

Ljubljana/Koper, 27. maja - Do nedelje so interesenti za nakup 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi prostori v kompleksu Koprska vrata vplačali več kot sto varščin, sicer pa lahko interesenti svoje ponudbe oddajo še vse do konca meseca, so po zaključku dnevov odprtih vrat za prodajo omenjenih stanovanj sporočili iz DUTB.