Ponoči nad Slovenijo obilnejše padavine

Ljubljana, 4. novembra - Slovenijo bodo ponoči in v torek zajele obilnejše padavine z nalivi. V zahodnem, južnem in deloma osrednjem delu države bo predvidoma padlo od 50 do okoli 100, drugod pa od 20 do okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter. Agencija RS za okolje je za zahodni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo. Dež bo ponehal v torek zvečer.