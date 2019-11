Furlanijo - Julijsko krajino prizadela neurja

Videm, 4. novembra - V Furlaniji - Julijski krajini (FJK) so ponoči divjala huda neurja z obilnim dežjem. Na območjih Vidma in Trsta je močan veter podrl več sto dreves, iz pokrajin Videm in Pordenone poročajo o izpadih električnega toka, poročajo lokalni mediji. Neurja od nedelje divjajo tudi v nekaterih drugih italijanskih deželah.