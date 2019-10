Vodstvi velenjske občine in Gorenja o načrtovanih spremembah v podjetju

Velenje, 30. oktobra - Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor občinske uprave Iztok Mori sta se danes srečala z glavnim direktorjem Gorenja Chao Liujem ter izvršnim podpredsednikom velenjske družbe Tomažem Korošcem. Tema so bile spremembe v Gorenju in načrti za prihodnost, Chao pa je miril, da bistvenih negativnih učinkov za delovna mesta ne bo.