Gorenje zaposlilo 125 dodatnih delavcev, potrebovalo jih bo še 80

Velenje, 13. septembra - Velenjski proizvajalec bele tehnike Gorenje je od sredine avgusta zaradi povečanih potreb v proizvodnji pospešeno iskal nove delavce. Predvideli so okoli 100 novih zaposlitev za določen čas, do danes so jih zaposlili 125. A do začetka oktobra bodo potrebovali še 80 dodatnih delavcev, so za STA povedali v podjetju.