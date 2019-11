Slovenska vojska začenja z usposabljanjem pilotov in kontrolorjev združenega ognja

Postojna, 4. novembra - Z današnjim dnem se začenja redno usposabljanje pilotov Slovenske vojske (SV) v letenju na nizkih višinah in usposabljanje kontrolorjev združenega ognja. Prvo bo potekalo na območju letališča v Cerkljah ob Krki, slednje pa na osrednjem vadišču SV Postojna in v okolici, so sporočili iz SV.