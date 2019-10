Policija voznike poziva k čimprejšnji menjavi pnevmatik

Ljubljana, 30. oktobra - Policija voznike poziva, naj čim prej zamenjajo letne pnevmatike z zimskimi, čeprav je do 15. novembra še dobra dva tedna. "Ne glede na to, da še ne sneži, se s kombinacijo nizkih temperatur, megle ter mokre ceste vsak dan bolj približujemo pravim zimskim razmeram," so na Policijski upravi (PU) Kranj opozorili na družbenem omrežju Facebook.