Začenja se zakonsko predpisano obdobje za zimsko opremo

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 14. novembra - Od četrtka bodo morala biti vsa vozila po zakonu opremljena z zimsko opremo. Podnebnim spremembam navkljub se prihodnje dni obeta tudi bolj zimsko vreme, v katerem bo ta oprema tudi dobrodošla. Policisti so se na teren odpravili že minule dni in začeli preverjati, ali so vozniki poskrbeli za zimsko obutev svojih jeklenih konjičkov.