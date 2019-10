Priprave na evakuacijo v Mariboru v polnem teku

Maribor, 29. oktobra - V Mariboru danes tečejo intenzivne priprave na napovedano evakuacijo v četrtek in nedeljo. Kot so sporočili z občine, bodo začetek in konec postopka onesposobitve najdenih bomb naznanile sirene, ljudje, ki bodo morali zaradi tega začasno zapustiti svoje domove, pa se lahko zatečejo v Dvorano Tabor.