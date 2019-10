V Mariboru našli še eno neeksplodirano bombo

Maribor, 27. oktobra - V Mariboru so danes v neposredni bližini železniškega mostu med Mlinsko in Plinarniško ulico odkrili še eno neeksplodirano ubojno sredstvo. Po prvih ocenah strokovnjakov gre za letalsko bombo, območje najdbe pa je policija že zavarovala, so sporočili z mariborske občine.