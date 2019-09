Huaweijeva strategija v tehnološki hladni vojni

piše poročevalka STA iz Šanghaja Petra von Wüllerstorff

Šanghaj, 22. septembra - Kitajski tehnološki velikan Huawei se poskuša izviti iz primeža ameriških sankcij in presekati gordijski vozel nezaupanja z osredotočanjem na računalništvo in mirovno ponudbo prodaje svojega kloniranega tehnološkega portfelja kupcu z Zahoda. Evropa še išče svoje mesto v tehnološki hladni vojni in poskuša uravnotežiti odnos s Kitajsko.