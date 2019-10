Draghi ob predaji žezla pozval k več Evrope

Frankfurt, 28. oktobra - V prostorih ECB so danes slovesno obeležili predajo poslov med dosedanjim predsednikom Mariom Draghijem in njegovo naslednico Christine Lagarde. Slovesnosti so se udeležili tudi nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuele Macron in italijanski predsednik Sergio Mattarella. Draghi je ob tej priložnosti pozval k več Evrope.