Lagardova dokončno imenovana za predsednico ECB

Bruselj, 18. oktobra - Voditelji držav in vlad EU so Francozinjo Christine Lagarde danes dokončno imenovali za novo predsednico Evropske centralne banke (ECB). S 1. novembrom bo tako nasledila Italijana Maria Draghija. Evropski svet je Lagardovo izbral že julija, vmes pa je dobila tudi pozitivno mnenje sveta ECB in Evropskega parlamenta.