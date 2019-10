Po državi se vrstijo žalne slovesnosti s polaganjem vencev

piše Polona Šega

Ljubljana, 29. oktobra - Pred 1. novembrom se že vrstijo slovesnosti tako na državni kot na občinskih ravneh. Osrednja spominska slovesnost bo v petek pred spomenikom vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Udeležili se je bodo predsednik republike Borut Pahor, premier Marjan Šarec in predsednika DZ in DS Dejan Židan in Alojz Kovšca.