Pred dnevom spomina na mrtve opozorila na okoljski vpliv odpadnih sveč

Ljubljana, 27. oktobra - Ob bližajočem se prazniku dneva spomina na mrtve so na ministrstvu za okolje in prostor opozorili na posledice, ki jih veliko število prižganih in kasneje zavrženih nagrobnih sveč povzroča okolju. Letna količina kupljenih nagrobnih sveč se sicer v zadnjih letih zmanjšuje, a še vedno med odpadki konča na tone teh izrazov spomina.