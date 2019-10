Koprska občina prejela 361 predlogov za participativni proračun

Koper, 1. oktobra - Do nedeljskega izteka roka za oddajo predlogov projektov za participativni del proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 je na občino prispelo kar 361 predlogov občank in občanov. Predloge bo zdaj proučila posebna komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami občine in jih nato dala na glasovanje občanom.