V Mariboru našli 250-kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne

Maribor, 26. oktobra - V Mariboru so na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark danes dopoldne našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Državna enota za neeksplodirana ubojna sredstva, ki je že obveščena o tem, si bo območje ogledala in se odločila za ustrezen način odstranitve, so za STA povedali na Policijski upravi Maribor.