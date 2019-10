Poslanka Dimičeva s pobudo za ustanovitev pododbora za spremljanje rakavih obolenj

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanka NSi Iva Dimic je dala pobudo za ustanovitev pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji, ki bi deloval v okviru parlamentarnega odbora za zdravstvo. Zaradi velikega bremena raka v državi je porast in zdravljenje rakavih bolezni treba budno spremljati in obravnavati tudi na ravni DZ, so zapisali v NSi.