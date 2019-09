Onkološka združenja si želijo nadaljevanja financiranja koristnih projektov

Ljubljana, 18. septembra - Predstavnice Društva onkoloških bolnikov, združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, združenja EuropaColon Slovenija in združenja Europa Donna Slovenija so danes predstavile rezultate projektov, ki jih med leti 2017 in 2019 sofinancira ministrstvo za zdravje. Zavzele so se za nadaljevanje financiranja.