Ustavno sodišče deloma zadržalo izvajanje parlamentarne preiskave v zadevi Kangler

Ljubljana, 25. oktobra - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, ki jo je zahteval Sodni svet, do končne odločitve zadržalo izvajanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi. In sicer na način, da preiskovalna komisija v zadevi Kangler do končne odločitve ustavnega sodišča ne bo smela izvajati preiskovalnih dejanj, ki se nanašajo na sodnike.