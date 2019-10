Solčava, 25. oktobra - Na grebenu med Savinjskim sedlom in Mrzlo goro v občini Solčava je v četrtek okoli 13. ure plezalec zdrsnil v globino in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Soplezalec je ostal nepoškodovan na grebenu, poroča center za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.