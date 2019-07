Pri sestopu z Velikega Špičja umrl planinec

Bohinj, 21. julija - Pri sestopu z Velikega Špičja v občini Bohinj je danes dopoldne zdrsnil planinec. Zdrs je bil zanj usoden. Gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske so skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne službe Brnik truplo preminulega planinca prepeljali v dolino, piše na portalu Uprave RS za zaščito in reševanje.