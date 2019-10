Pahor bo odlikoval voditelja zamejskih Slovencev Pavšiča in Sturma

Ljubljana, 25. oktobra - Predsednik Borut Pahor bo danes na posebni slovesnosti z redom za zasluge odlikoval Rudija Pavšiča in Marjana Sturma, dolgoletna nekdanja voditelja manjšinskih organizacij v Italiji in na avstrijskem Koroškem. Odlikovanji bosta prejela za dolgoletna prizadevanja za pravice slovenske manjšine in za prizadevanja za medkulturni dialog.