Minister Česnik: Posodobitev zakonodaje še letos, za prihodnje leto bi potrebovali 1,7 milijona sredstev več

pogovarjala se je Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 15. junija - Posodobitev zakonodaje s področja Slovencev zunaj meja namerava urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pripraviti do pozne jeseni letos. Za prihodnje leto si urad želi med drugim 1,7 milijona evrov več sredstev, je v pogovoru za STA dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik.