S pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu odstranili dobro tretjino odpadkov

Straža, 24. oktobra - Družba Kostak, ki je s pogorišča podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži 19. avgusta začela odvažati odpadke in s tem njegovo sanacijo, je do zdaj prevzela 2800 ton od skupne količine tamkajšnjih približno 7500 ton odpadkov. Odvoz bodo nadaljevali novembra in ga končali do konca leta, so v krškem Kostaku napovedali za STA.