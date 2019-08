Sanacija pogorišča v Zalogu naj bi stekla 19. avgusta

Straža, 1. avgusta - Odpadke s pogorišča pred dvema letoma pogorele podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži nameravajo začeti odvažati 19. avgusta, so danes povedali v krškem Kostaku. Ta družba je sicer z okoljskim ministrstvom junija podpisala pogodbo za prevzem, prevoz in obdelavo zaloških odpadkov. Dela morajo končati do konca oktobra.