Razbili združbo tihotapcev ljudi s Kitajske v Italijo

Maribor, 24. oktobra - Slovenski kriminalisti so prejšnji teden razbili organizirano kriminalno združbo, ki je služila s tihotapljenjem ljudi s Kitajske v Italijo. Na takšen način naj bi zaslužili več kot milijon evrov. V združbi naj bi delovalo 12 ljudi, poleg Slovencev še osem državljanov Kitajske. Tri osebe so zdaj v priporu in dve v hišnem priporu.